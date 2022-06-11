Анкара, 11 июня, 2022, 17:48 — ИА Регнум. Восемь человек погибли и 10 получили ранения в результате столкновения микроавтобуса и автоцистерны для перевозки молока на западе Турции 11 июня. Об этом сообщает агентства DHA.

Debbie Waumsley Авария

По данным журналистов, микроавтобус, перевозивший гостей на свадьбу, столкнулся со встречным молоковозом. На месте аварии погибли шесть человек, еще 12 пострадали.

Раненых госпитализировали, однако двоих пострадавших спасти не удалось.