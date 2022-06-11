Самара, 11 июня, 2022, 17:51 — ИА Регнум. Легкомоторный самолёт «приводнился» на воду в Грязном затоне вблизи Самары 11 июня. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Центрального межрегионального СУ на транспорте СК РФ.

Sledcom.ru Следственный комитет

Воздушное судно получило повреждения. По предварительной информации, собственник самолёта пытался взлететь, не смог.

Отмечается, что воздушное судно перевернулось. Жертв нет.

На месте происшествия работают следователи.