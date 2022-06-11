Москва, , 17:27 — REGNUM Немецкий футбольный клуб «Фрайбург» готов выкупить 25-летнего опорного полузащитника московского «Динамо» и сборной России Даниила Фомина за 12 миллионов евро. Об этом 11 июня сообщил журналист Иван Карпов.

«Динамо» Алексей Колчин © ИА REGNUM

В прошедшем сезоне Даниил Фомин принял участие в 34-х матчах за московский клуб во всех турнирах, в которых отметился двенадцатью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Также хавбэк получил пять желтых карточек.

Фомин выступает за «Динамо» с 3 августа 2020 года после перехода из «Уфы» за 3,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 9 миллионов евро.