Хельсинки, , 17:26 — REGNUM Выдать Турции участников движения проповедника Фетхуллаха Гюлена «Хизмет» ради вступления в НАТО отказались власти Финляндии. Об этом пишет 11 июня финская газета Ilta-Sanomat.

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По данным журналистов, к началу июня Хельсинки получили от Анкары 10 запросов об экстрадиции, семь из которых были удовлетворены. Финляндия выдала двух человек, но по информации издания, они никак не были связаны с терроризмом.

«Финляндия не согласилась передать Турции людей, которые, по мнению представителей страны, были связаны с движением Гюлена или курдской организацией РПК, признанной в Турции террористической организацией», — сообщает газета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Финляндии и Швеции подали заявки на вступление в НАТО, однако Турция заблокировала голосование по ним.