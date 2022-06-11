Донецк, , 17:23 — REGNUM В городе Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) из-за обстрела со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) обесточена больница. Об этом 11 июня сообщает Штаб территориальной обороны ДНР в Telegram.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вооруженные формирования Украины атаковали Горловку… — говорится в сообщении. — В результате обстрела отключены более 1200 абонентов, включая больницу, школу и детский сад».

Как передавало ИА REGNUM, 11 июня в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли город Горловка из БМ-21 «Град».