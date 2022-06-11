Страсбург, Франция, , 17:15 — REGNUM Война против ископаемого топлива, которую ведёт Брюссель, грозит Европе масштабным экономическим коллапсом. Об этом член Европарламента Мислав Колакушич написал в своём микроблоге в Twitter.

Девушка и велосипед Nelson L

По его словам, европейские страны и весь западный мир окажутся отброшены на 30 лет назад. Современная цивилизация создана на ископаемом топливе, и его отсутствие будет означать абсолютную неконкурентоспособность.

«Европейцы будут ездить на велосипедах, так как не смогут позволить себе автомобили», — предупреждает Колакушич.

В Европе и прежде не раз предупреждали о связи климатической повестки с подорожанием электроэнергии. Жители Европы не могут себе позволить тепло и свет.

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