София, , 17:10 — REGNUM ФРГ поддерживает достижение согласия по вопросу членства Северной Македонии в ЕС. Об этом заявил 11 июня канцлер Германии Олаф Шольц.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц Bundesregierung/Kugler

В Софии прошли переговоры премьер-министра Болгарии Кирила Петкова и канцлера ФРГ. Щольц подчеркнул, что расширение Евросоюза важный вопрос для Болгарии, поскольку страна имеет ряд вопросов к Северной Македонии.

«Мы понимаем сложности с историческими вопросами, но поддерживаем достижение согласия по вопросу присоединения Северной Македонии [к ЕС], тем более что такая возможность существует. Все вместе мы несём ответственность за стабильность ЕС и развитие Западных Балкан, наша задача двигаться вперёд и не разочаровывать тех, кто хочет двигаться в сторону Европы и делает ставку на присоединение к ЕС», — цитирует Шольца ТАСС.

Кирил Петков напомнил в свою очередь о гарантиях для Болгарии, прежде чем его страна снимет вето на начало переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС. Речь идёт о защите болгарского меньшинства и выполнении рамочного соглашения и положений договора о добрососедстве.

В центре внимания переговоров было также сотрудничество в области энергетики — Шольц заявил о желании построить на северном побережье Германии терминал по приёму сжиженного газа, который при необходимости будет поступать в Болгарию.