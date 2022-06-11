София, 11 июня 2022, 17:10 — REGNUM ФРГ поддерживает достижение согласия по вопросу членства Северной Македонии в ЕС. Об этом заявил 11 июня канцлер Германии Олаф Шольц.
В Софии прошли переговоры премьер-министра Болгарии Кирила Петкова и канцлера ФРГ. Щольц подчеркнул, что расширение Евросоюза важный вопрос для Болгарии, поскольку страна имеет ряд вопросов к Северной Македонии.
Кирил Петков напомнил в свою очередь о гарантиях для Болгарии, прежде чем его страна снимет вето на начало переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС. Речь идёт о защите болгарского меньшинства и выполнении рамочного соглашения и положений договора о добрососедстве.
В центре внимания переговоров было также сотрудничество в области энергетики — Шольц заявил о желании построить на северном побережье Германии терминал по приёму сжиженного газа, который при необходимости будет поступать в Болгарию.