Киев, , 17:02 — REGNUM Город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 11 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16:05 — населенный пункт Курдюмовка — населенный пункт Горловка: выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 11 июня в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские силовики обстреляли Куйбышевский район Донецка из БМ-21 «Град».