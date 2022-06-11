Прага, , 16:51 — REGNUM Наемник из Чехии, который ранее присоединился к вооруженным силам Украины (ВСУ), погиб. Об этом, как передает информационное агентство ČTK, сообщил 11 июня министр иностранных дел Чехии Ян Липавский журналистам.

ВСУ U.S.Army

«Погиб гражданин Чехии», — заявил он.

Липавский уточнил, что трагедия произошла в Донбассе.

Как передавало ИА REGNUM, 11 июня официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил на брифинге, что пункт дислокации иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ, был уничтожен высокоточными ракетами ВКС РФ в ходе спецоперации по денацификации Украины.