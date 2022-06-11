Санкт-Петербург, , 16:54 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин примет участие в пленарном заседании юбилейного, 25-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщает 11 июня Фонд Росконгресс.

Трансляция пленарного заседания ПМЭФ с участием президента РФ Владимира Путина Дарья Драй © ИА REGNUM

Заседание состоится 17 июня, модератором мероприятия станет главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

Главная тема форума — «Новый мир — новые возможности». Она отражает глобальные процессы изменений, происходящих в мире, которые ведут к формированию новой экономической модели и даёт возможность для проведения диалога со всеми заинтересованными сторонами.

Как сообщало ИА REGNUM, ПМЭФ-2022 пройдёт с 15 по 18 июня.