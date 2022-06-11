Москва, 11 июня, 2022, 16:49 — ИА Регнум. Шесть боевых кораблей для Военно-морского флота будут заложены 12 июня, в День России. Церемонией массовой закладки будет руководить главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов, сообщили 11 июня журналистам в Минобороны РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Вид на корвет «Гремящий» проекта 20385, участвующий в X Международном военно-морском салоне

На ведущих отечественных судостроительных предприятиях заложат дизель-электрические подводные лодки проекта 677 «Вологда» и «Ярославль», морской тральщик проекта 12 700 «Полярный», корвет проекта 20 385 «Разумный», а также научно-исследовательские корабли проекта 03 182р «Леонид Бекренев» и «Борис Бобков».

«Церемония пройдёт под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова, который в режиме видео-конференц-связи, находясь на предприятии «Адмиралтейские верфи», даст команду на начало работ по их строительству», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что дизель-электрические подлодки будут строить на «Адмиралтейских верфях», тральщик — на Средне-Невском судостроительном заводе, корвет — на Амурском судостроительном заводе, а научно-исследовательские корабли — на Зеленодольском заводе имени А. М. Горького.

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