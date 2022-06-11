Москва, , 16:38 — REGNUM Попытка «отмены России» говорит о маниакальной вере Запада в то, что весь мир вращается только вокруг него. Об этом заявил 11 июня на открытии масштабного выставочного проекта «Страна великих свершений. #Россиюнеотменить» в Государственном центральном музее современной истории России председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Сергей Нарышкин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Любые попытки тоталитарно-либеральных режимов Запада отменить Россию лишь выдают их маниакальную веру в то, что весь мир вращается вокруг них и повинуется их пожеланиям и приказам», — считает глава СВР.

Свидетельством ошибочности этой «веры» Сергей Нарышкин назвал тысячелетнюю историю России.