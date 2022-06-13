Белград, , 23:31 — REGNUM Германские флаги, которыми за неделю до визита Олафа Шольца был разукрашен Белград, изрядно раздражали население Сербии, так как флаг Германии у сербов ассоциируется с оккупацией. Так сербский политик, лидер оппозиционного движения «Освобождение» Младжан Джорджевич прокомментировал ИА REGNUM официальный визит Шольца в Белград, который состоялся 10 июня.

Младжан Джорджевич

Напомним, что канцлер Германии до приезда в Белград приехал в Приштину. Там он заявил, что Сербия и Косово не смогут стать членами ЕС, если они предварительно не подпишут «взаимное признание». Из Приштины канцлер Германии прилетел в Белград, где потребовал от Сербии присоединиться к антироссийским санкциям. Президент Сербии Александр Вучич во время совместной пресс-конференции с Шольцем рассказал журналистам, что в этот день он впервые услышал о том, что признание Косово является обязательным условием для вступление Сербии в ЕС.

По словам политика, дополнительно вызывает сожаление тот факт, что канцлер Германии прибыл в Белград спустя всего несколько дней после того, как Болгария, Северная Македония и Черногория сорвали визит министра иностранных дел Сергея Лаврова в Сербию.

«Шольц приехал с визитом к немецкому вассалу, президенту Александру Вучичу для того, чтобы выставить Сербии два ультиматума, которые необходимо выполнить, чтобы интегрироваться в ЕС. Первый из них — признать независимость Косово, второй — согласовать внешнюю политику с политикой Евросоюза или, иными словами, ввести санкции против России. Вучич со своей стороны делал вид, как будто впервые слышит про то, что Сербия не может вступить в ЕС, не признав Косово. Но на самом деле он уже реализует все эти условия на практике», — полагает Джорджевич.

Политик считает, что Вучич просто «играл на домашнюю публику», когда заявил о том, что требование немецкого канцлера является для него сюрпризом.

Младжан Джорджевич Олаф Шольц приехал к нам для того, чтобы утвердить путь, которым движется Александр Вучич. А это предательство Косово и Метохии, предательство Республики Сербской и ее растворение в централизованной Боснии и Герцеговине, это введение санкций против России. Для тех, кто следит за внутренней и внешней политикой, это не сюрприз, но для Сербии это дополнительное унижение, так как визит состоялся спустя всего несколько дней после того, как министру Лаврову был запрещен перелет через территорию Болгарии, Северной Македонии и Черногории».

По мнению Джорджевича, если бы сербское руководство действительно захотело, чтобы Лавров оказался в Белграде 6 июня, оно бы повлияло на своих соседей, так как хотя бы в двух из трех балканских стран — в Северной Македонии и Черногории — Александр Вучич имеет серьезный политический вес.

«Меня лично удивляют слова посла России в Сербии Александра Боцан-Харченко, который заявил, что Вучич злой из-за отмены визита. Если бы он действительно был злой, он не поехал бы уже 7 июня на саммит инициативы «Открытые Балканы» в Охрид, чтобы вести переговоры с теми политиками, которые за 48 часов до этого закрыли коридор для приезда его российского гостя. Я ожидал, что Сербия хотя бы направит ноту протеста в МИД Болгарии, Северной Македонии и Черногории. Но ничего этого не было», — подытожил Младжан Джорджевич.