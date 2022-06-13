Белград, 13 июня 2022, 23:31 — REGNUM Германские флаги, которыми за неделю до визита Олафа Шольца был разукрашен Белград, изрядно раздражали население Сербии, так как флаг Германии у сербов ассоциируется с оккупацией. Так сербский политик, лидер оппозиционного движения «Освобождение» Младжан Джорджевич прокомментировал ИА REGNUM официальный визит Шольца в Белград, который состоялся 10 июня.
Напомним, что канцлер Германии до приезда в Белград приехал в Приштину. Там он заявил, что Сербия и Косово не смогут стать членами ЕС, если они предварительно не подпишут «взаимное признание». Из Приштины канцлер Германии прилетел в Белград, где потребовал от Сербии присоединиться к антироссийским санкциям. Президент Сербии Александр Вучич во время совместной пресс-конференции с Шольцем рассказал журналистам, что в этот день он впервые услышал о том, что признание Косово является обязательным условием для вступление Сербии в ЕС.
По словам политика, дополнительно вызывает сожаление тот факт, что канцлер Германии прибыл в Белград спустя всего несколько дней после того, как Болгария, Северная Македония и Черногория сорвали визит министра иностранных дел Сергея Лаврова в Сербию.
«Шольц приехал с визитом к немецкому вассалу, президенту Александру Вучичу для того, чтобы выставить Сербии два ультиматума, которые необходимо выполнить, чтобы интегрироваться в ЕС. Первый из них — признать независимость Косово, второй — согласовать внешнюю политику с политикой Евросоюза или, иными словами, ввести санкции против России. Вучич со своей стороны делал вид, как будто впервые слышит про то, что Сербия не может вступить в ЕС, не признав Косово. Но на самом деле он уже реализует все эти условия на практике», — полагает Джорджевич.
Политик считает, что Вучич просто «играл на домашнюю публику», когда заявил о том, что требование немецкого канцлера является для него сюрпризом.
По мнению Джорджевича, если бы сербское руководство действительно захотело, чтобы Лавров оказался в Белграде 6 июня, оно бы повлияло на своих соседей, так как хотя бы в двух из трех балканских стран — в Северной Македонии и Черногории — Александр Вучич имеет серьезный политический вес.
«Меня лично удивляют слова посла России в Сербии Александра Боцан-Харченко, который заявил, что Вучич злой из-за отмены визита. Если бы он действительно был злой, он не поехал бы уже 7 июня на саммит инициативы «Открытые Балканы» в Охрид, чтобы вести переговоры с теми политиками, которые за 48 часов до этого закрыли коридор для приезда его российского гостя. Я ожидал, что Сербия хотя бы направит ноту протеста в МИД Болгарии, Северной Македонии и Черногории. Но ничего этого не было», — подытожил Младжан Джорджевич.