Донецк, 11 июня, 2022, 16:34 — ИА Регнум. Куйбышевский район Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 11 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16:00 — населенный пункт Невельское — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять ракет из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 11 июня в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские силовики обстреляли Калининский район Донецка.