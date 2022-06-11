Мадрид, 11 июня, 2022, 16:33 — ИА Регнум. 11 июня мадридский «Реал» на своем официальном сайте объявил о трансфере 22-летнего опорного полузащитника «Монако» и сборной Франции Орельена Тчуамени. Сумма трансфера составила 80 миллионов евро.

Мадридский «Реал»

Также «Монако» может получить еще 20 миллионов евро в качестве бонусов. Презентация футболиста состоится 14 июня после прохождения медицинского осмотра.

В прошедшем сезоне французской Лиги 1 2021/22 Орельен Тчуамени принял участие в 35-ти матчах регулярного чемпионата, в которых отметился тремя забитыми мячами, двумя результативными передачами и получил девять желтых и одну красную карточки.

На данный момент трансферная стоимость Тчуамени, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 60 миллионов евро.