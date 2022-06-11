Лос-Анджелес, США, , 16:25 — REGNUM В США постепенно снизится инфляция. Об этом заявил президент США Джо Байден во время встречи с представителями Демократической партии США в Лос-Анджелесе.

Джо Байден © Gage Skidmore

«Мы (жители США) будем жить с (высокой) инфляцией какое-то время, — приводит слова Байдена пресс-пул Белого дома. — Постепенно она снизится».

При этом американский лидер добавил, жить с высокой инфляцией гражданам страны придется какое-то время.

Как передавало ИА REGNUM, 10 июня президент США Джо Байден в ходе выступления в Лос-Анджелесе заявил, что население Соединенных Штатов платит «путинский налог» на бензин и продукты питания.