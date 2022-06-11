Москва, , 16:39 — REGNUM Лицам с судимостью, совершившим ряд тяжких и особо тяжких преступлений, а также преступления средней тяжести, запретят работать водителями такси и автобусов. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован 11 июня на официальном портале правовой информации.

Такси Дарья Драй © ИА REGNUM

В соответствии с новым законом, который вступит в силу 1 марта 2023 года, перевозить пассажиров и багаж на легковых такси не смогут лица с неснятой или непогашенной судимостью за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабёж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, а также преступления против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества. Запрет распространяется и на лиц, которые подвергаются уголовному преследованию за эти преступления.

Работники должны будут предоставить работодателю справки об отсутствии судимости. Без этого трудовые договоры подлежат прекращению. Требование касается и договоров с гражданами стран, входящих в ЕАЭС.

К управлению автобусами, трамваями, троллейбусами не допустят лиц с неснятой или непогашенной судимостью за преступления против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества, а также тех, кто подвергается уголовному преследованию за эти преступления.

Ряд переходных положений предусматривает, что лица, уже работающие водителями, должны будут предоставить работодателю справку до 1 сентября 2023 года.

Ещё один принятый закон запрещает регистрировать в качестве индивидуальных предпринимателей лиц с неснятой или непогашенной судимостью по тяжким и особо тяжким преступлениям, если они собираются работать в сфере перевозки пассажиров и багажа легковыми такси, автобусами, трамваями, троллейбусами.

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