Москва, , 16:07 — REGNUM Более 15 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом 11 июня свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Самолеты ThePixelman

Так, по состоянию на 16:03 мск в аэропорту «Внуково» задержано пять авиарейсов, еще три отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано два рейса, еще два отменено; в аэропорту «Домодедово» задержано четыре рейса, еще один отменен.

Причины задержки и отмены авиарейсов в аэропортах не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре России сообщили, что на 11 июня в Москве и Подмосковье объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности.