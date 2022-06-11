Москва, , 16:18 — REGNUM Всемирный координационный совет российских соотечественников анонсировал 11 июня МИД России. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

МИД России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Плановое 42-е заседание пройдёт в Москве 16−17 июня. Участникам предстоит обсудить вопросы реализации решений VII Всемирного конгресса соотечественников, который состоялся в Москве 15−16 октября 2021 года.

Кроме того, будут рассмотрены темы взаимодействия с российским гражданским обществом по защите прав и законных интересов соотечественников, Госпрограммы по оказанию содействия переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. На заседании также подведут итоги торжественных мероприятий в честь 77-й годовщины Дня Победы в странах проживания соотечественников и подготовку к мероприятиям в память о дне начала Великой Отечественной войны.

В работе заседания примут участие соотечественники-члены Совета, представители Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом, руководители федеральных органов власти и некоммерческих организаций РФ.