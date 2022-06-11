Челябинск, , 16:04 — REGNUM В Челябинске сотрудника ювелирной мастерской отдали под суд за мошенничество с ювелирными изделиями. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Золото

По данным следствия, гражданин принимал у потерпевших лом золота, ювелирные изделия, а также деньги за работу. При этом под разными предлогами он затягивал срок сдачи работы и не выполнял свои обязательства.

Всего он причинил населению ущерб на сумму 300 тыс. рублей. Уголовное дело рассмотрит Центральный райсуд Челябинска.