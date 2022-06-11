Москва, , 16:02 — REGNUM Стоимость новых автомобилей Lada Granta Classic в упрощённой комплектации будет начинаться от 649 тыс. рублей. Об этом сообщает портал Autonews.ru со ссылкой на информацию сотрудника дилерского центра.

Lada Granta на конвейере АвтоВАЗа Valera N. Trubin

По данным портала, первые автомобили в упрощённой комплектации поступят в дилерские центры к концу июня. В одном из центров сообщили о минимальной стоимости в 649 тыс. рублей, в другом — 670 тыс. рублей.

Компания АО «АвтоВАЗ» пока не объявляла цены на автомобили в упрощённой комплектации. Производитель назовёт рекомендуемую стоимость при публикации официального пресс-релиза. Ранее в компании заявили, что Lada Granta Classic 2022 модельного года станет самым доступным новым легковым автомобилем на российском рынке.

Росстандарт упростил требования к техническим характеристикам отечественных автомобилей в мае 2022 года. Это решение призвано снизить зависимость от поставок иностранных комплектующих на фоне антироссийских санкций. Разрешения на выпуск авто по упрощённым требованиям получили компании ПАО «КаМАЗ», ООО «УАЗ», ООО «ПАЗ», ООО «Автомобильный завод «ГАЗ» и АО «АвтоВАЗ».

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