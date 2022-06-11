Омск, 11 июня, 2022, 15:57 — ИА Регнум. В Омской области в ближайшие дни прогнозируются неблагоприятные метеоусловия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

ГУ МЧС по Омской области Омск

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, с 11 по 13 июня в области ожидается усиление ветра до 15-18 метров в секунду в дневные часы. Сохранится высокая пожароопасность 4 класса. В связи с этим жителям рекомендовано соблюдать осторожность.

«Избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, не паркуйте вблизи них автомобили. Не оставляйте детей без присмотра», — отметили в ведомстве.