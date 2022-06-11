Москва, , 15:56 — REGNUM Законопроект, расширяющий и ужесточающий наказание за незаконный экспорт и контрабанду, правительство России внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

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Предлагается в статье 189 Уголовного кодекса отнести к предмету преступления товары и технологии вооружений, военную технику, работы, услуги, в отношениях которых установлен экспортный контроль, а также расширить перечень лиц, незаконно их получающих.

Максимальное наказание составит до 12 лет лишения свободы.

Кроме того, авторы обратили внимание на то, что сейчас предусмотрена ответственность за контрабанду в том числе материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании вооружения или военной техники.

Предлагается расширить предмет преступления, включив в него соответствующие технологии, сырьё, научно-техническую информацию и результаты интеллектуальной деятельности.

Кроме того, предлагается установить повышенные меры ответственности за незаконный экспорт, передачу и контрабанду оружия массового поражения, средств его доставки, а также предметов, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения или средств его доставки.

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