Новосибирск, , 15:57 — REGNUM Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поздравил горожан с Днём России. Он отметил, что этот праздник «объединяет всех, кто искренне любит Родину и хочет видеть её свободной, сильной, процветающей».

Празднование Дня России в Новосибирске Анна Алябьева © ИА REGNUM

«Он призван напомнить нам, что настоящее и будущее Родины — в наших руках, это наша общая ответственность, мы обязаны сохранить и приумножить наследие предков, — подчеркнул Локоть. — В этом году мы отмечаем День России в непростой период, когда наша страна и весь российский народ испытывает давление со стороны мирового сообщества. Западные страны ведут против нас полномасштабную информационную войну, пытаются задушить нас ограничениями и бойкотами, обострить социальные противоречия. Сейчас как никогда важно объединиться во имя сохранения стабильности внутри страны, помогать друг другу и поддерживать».

Он отметил, что самое время обратиться к историческому опыту, ведь «даже в самые сложные времена нашему многонациональному, крепкому духом народу удавалось сохранять свою мощь, самобытность, независимость и свое государство».