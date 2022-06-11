Москва, 11 июня, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Вопрос о справедливости и обоснованности санкций в отношении гроссмейстеров из РФ намеревается поднять на генеральной ассамблее Международной шахматной федерации (FIDE) делегат Федерации шахмат России (ФШР) Михаил Кобалия. Его слова 11 июня приводит пресс-служба ФШР.

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«Еще один вопрос, который я планирую поднять на ассамблее — это справедливость и обоснованность спортивных санкций, которые вводятся по политическим мотивам», — сказал он.

Также Кобалия уточнил, что, по его мнению, этот вопрос должен быть решен в открытой дискуссии и добавил, что он много лет является тренером юношеской сборной России и потому знает, какими чувствительными могут быть санкции, как для роста юных спортсменов, так и для профессионалов, а также «особенно для социально незащищенных групп шахматистов, таких как ветераны и инвалиды».

«Рассчитываю, что представители шахматного мира смогут выработать деполитизированный подход к решению этого вопроса», — добавил представитель ФШР.

Отметим, 7−8 апреля на генеральной ассамблее FIDE состоятся выборы президента организации. На них, помимо действующего главы FIDE Аркадий Дворкович, на этот пост будут претендовать Андрей Баришполец с Украины, представитель Белоруссии Иналбек Шерипов и француз Баар Куатли.