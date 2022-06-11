Новокузнецк, Кемеровская область, 11 июня, 2022, 15:49 — ИА Регнум. В Новокузнецке на Троицу до городских кладбищ будут работать временные автобусные маршруты. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

Александра Майер ИА REGNUM В автобус

«Во избежании пробок прошу отказаться от поездок на личном транспорте и соблюдать меры безопасности», — написал глава города в своём телеграм-канале.

Он уточнил, что всего будет задействовано не менее 33 единиц техники. При необходимости пустят дополнительные автобусы.