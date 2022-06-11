Донецк, , 15:47 — REGNUM ВСУ обстреляли Озеряновку из «Градов». Об этом 11 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15:30 — н.п. Дзержинск — н.п. Озеряновка: выпущено 5 ракет из БМ-21 «Град», — отмечается в сообщении.

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