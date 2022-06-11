Донецк, 11 июня, 2022, 15:46 — ИА Регнум. В настоящее время в Донецкой Народной Республике (ДНР) ведется подготовка к суду над гражданином Южной Кореи, который воевал на стороне киевских боевиков. Об этом 11 июня рассказала министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова в эфире «Соловьев Live».

Цуканов М.В Флаг ДНР

«Суд готовится в самой Южной Корее, потому что он сбежал», — рассказала она.

Также глава МИД ДНР уточнила, что на стороне киевского режима воюет большое число иностранных наемников, дела которых будут рассматриваться по мере их сдачи в плен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что пункт дислокации иностранных наемников, воюющих на стороне киевского режима, был уничтожен высокоточными ракетами российских Воздушно-космических сил (ВКС) в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины.