Хельсинки, 11 июня, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Власти Финляндии отказались выполнять одно из условий Турции для вступления в НАТО — экстрадировать в Турцию лица, которых в республике считают участниками движения проповедника Фетхуллаха Гюлена или Рабочей партии Курдистана (эти организации признаны в Турции террористическими), пишет 11 июня Ilta-Sanomat со ссылкой на представителя Минюста Финляндии.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия НАТО

Хельсинки уже выполнил 7 из 10 условий Анкары, отмечает издание.

Ранее Турция выдвинула для Финляндии и Швеции 10 условий, при выполнении которых Анкара снимет вето на членство этих скандинавских стран в НАТО. Они касаются запрета деятельности организаций, которые в Турции признаны террористическими, и снятия ограничений с оборонной промышленности Анкары.