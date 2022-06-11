Кемерово, 11 июня 2022, 15:42 — REGNUM Начальнику службы пожаротушения кузбасского управления МЧС России Малхазу Чалаташвили вручили медаль «За спасение погибавших». Награду он получил из рук министра МЧС России Александра Куренкова.
Указ о награждении Чалаташвили подписал президент России Владимир Путин. Торжественная церемония проходила в Москве.
Награды кузбасский пожарный удостоен за работу на пожаре в общежитии в апреле 2021 года, где были спасены 42 человека, из которых 18 — дети. Майор внутренней службы, возглавляя звено газодымозащитной службы, в условиях плохой видимости спас женщину с грудным ребёнком и женщину-инвалида.