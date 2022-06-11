Кемерово, 11 июня, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Начальнику службы пожаротушения кузбасского управления МЧС России Малхазу Чалаташвили вручили медаль «За спасение погибавших». Награду он получил из рук министра МЧС России Александра Куренкова.

ako.ru Кузбасского спасателя наградили «За спасение погибавших»

Указ о награждении Чалаташвили подписал президент России Владимир Путин. Торжественная церемония проходила в Москве.

Награды кузбасский пожарный удостоен за работу на пожаре в общежитии в апреле 2021 года, где были спасены 42 человека, из которых 18 — дети. Майор внутренней службы, возглавляя звено газодымозащитной службы, в условиях плохой видимости спас женщину с грудным ребёнком и женщину-инвалида.