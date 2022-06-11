Москва, , 15:39 — REGNUM Торжественная церемония вручения госпремий РФ в области науки и технологий, литературы и искусства за 2021 г. состоится в Кремле в День России — 12 июня. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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"12 июня, в День России, в Кремле состоится торжественная церемония вручения государственных премий РФ в области науки и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся достижения в правозащитной деятельности за 2021 год», — отмечается в сообщении.

Президент РФ Владимир Путин вручит золотые медали «Герой Труда РФ гражданам, удостоенным этой награды.