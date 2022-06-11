Донецк, , 15:36 — REGNUM ВСУ выпустили по Макеевке снаряды калибра 155 мм. Об этом 11 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ 7th Army Training Command

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия освобождает Донбасс: все новости о военной спецоперации на Украине»

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15:20 — н.п. Авдеевка — н.п. Макеевка (Червоногвардейский р-н): выпущено 6 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Зайцево Южное 16 мин.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ выпустили по Зайцево Южное 16 мин