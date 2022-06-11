Мадрид, , 15:33 — REGNUM Французский полузащитник футбольного клуба «Монако» и национальной сборной своей страны Орельен Тчуамени перешел в мадридскую команду «Реал». Об этом 11 июня сообщает пресс-служба команды из Мадрида.

Футбол Иван Шилов © ИА REGNUM

«Реал Мадрид» и «Монако» договорились о трансфере игрока Орельена Тчуамени, который будет связан с клубом на следующие шесть сезонов», — говорится в сообщении.

Также указывается, что презентация 22-летнего футболиста в качестве нового игрока «Реала» пройдет 14 июня после прохождения им соответствующего медицинского осмотра.

Отметим, Орельен Тчуамени является воспитанником «Бордо», из которого летом 2020 года был продан в «Монако» за € 18 млн. В прошедшем сезоне сыграл в составе своего прошлого клуба в 50 матчах и отметился в них тремя голевыми пасами и пятью забитыми мячами.