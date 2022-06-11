Санкт-Петербург, , 15:32 — REGNUM Шедевры российской оперной и симфонической классики прозвучат у стен северного фасада Михайловского замка Русского музея 11 июня. Об этом сообщается на сайте музея.

Поль Деларош. Пётр Великий. 1838. На картине — Пётр в форме Преображенского полка, подавлявшего бунт

Музыкально-поэтическое действо пройдёт в рамках празднования 350-летия со дня рождения первого российского императора. В программе будут представлены фрагменты произведений Модеста Мусоргского, Николая Римского-Корсакова, Петра Чайковского и других композиторов.

Произведения прозвучат в исполнении Академического симфонического оркестра Филармонии, выступят лауреаты международных конкурсов Екатерина Сергеева и Алексей Тихомиров. Автором сценария концерта стала Ольга Радвилович.

«Наша задача, как я ее воспринимаю, — возбудить любопытство к петровской эпохе, к тому времени, к политике государства, которое до Петра отставало от Европы как минимум на столетие, и в конце петровского правления уже шло вровень, если не впереди многих других. В таких фактах мы нуждаемся, потому что мы — россияне, наследники великой истории», — рассказал ТАСС один из ведущих программы Николай Буров.

Представление начнётся в 21:00. Прямая видеотрансляция будет доступна в социальной сети «ВКотнакте».