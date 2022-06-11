Чита, 11 июня, 2022, 15:26 — ИА Регнум. В преддверии Дня России в Доме офицеров Забайкальского края состоялась торжественная церемония вручения государственных и региональных наград, сообщает пресс-служба правительства региона.

Правительство Забайкалья Награды жителям Забайкалья ко Дню России

«Сегодня в этом зале забайкальцы, которые своим трудом в разных совершенно профессиях доказали, что наша земля славится, что регион продолжает развиваться. Мы все гордимся своим Забайкальским краем, я тоже горда, что родилась и живу здесь. Именно в это непростое время нам важно личным примером показывать, то, как нужно относиться к своей малой Родине и в целом к Российской Федерации, к делу, которому ты служишь. Накануне Дня России поздравляю с праздником, желаю здоровья, берегите себя», — отметила вице-премьер Забайкалья Инна Щеглова.

Распоряжением президента РФ Владимира Путина за большой вклад в обеспечение деятельности образовательных учреждений в период эпидемии COVID-19 благодарность объявлена заместителю директора Забайкальского техникума профессиональных технологий и сервиса Екатерине Рюмкиной.

Постановлением Законодательного собрания региона за заслуги и высокое мастерство в профессиональной деятельности почетное звание «Заслуженный работник культуры Забайкальского края» присвоено преподавателям Детской школы искусств № 5 Ирине Галаевой и Ларисе Чертовой, преподавателям Забайкальского краевого училища культуры Олесе Петуниной и Татьяне Русановой, первому заместителю директора Забайкальской государственной кинокомпании Николаю Привалову.

Звание «Заслуженный работник здравоохранения Забайкальского края» присвоено главной медицинской сестре Нерчинской центральной районной больницы Наталье Меер. «Заслуженным строителем» стала начальник сметного отдела Регионального управления строительства Елена Чешева, а «Заслуженным работником связи» инженер станционного цеха сервисного центра ПАО «Ростелеком» Наталья Сасько.

Звание «Заслуженный артист Забайкальского края» присвоено артистам ансамбля песни и пляски «Забайкальские казаки» Светлане Гранальской и Ольге Никитиной. Работникам краевой клинической больницы Ольге Зуевой, Ольге Хлудневой и Максиму Черняеву присвоено звание «Заслуженный врач Забайкальского края».

Заместителю руководителя администрации сельского поселения «Нижнеильдиканское» муниципального района «Балейский район» Ольге Исмаиловой присвоено звание «Заслуженный работник органов местного самоуправления Забайкальского края». Корреспондент ГТРК- Чита Елена Вдовяк получила звание «Заслуженный работник СМИ Забайкальского края». «Заслуженным тренером края» стала Екатерина Приладных.

Как сообщало ИА REGNUM, также глава Забайкалья Забайкальского края Александр Осипов в преддверии празднования Дня России вручил первые паспорта юным забайкальцам, которым исполнилось 14 лет.