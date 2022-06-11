Новосибирск, , 15:21 — REGNUM В субъектах Сибирского федерального округа 12 июня помимо общероссийских акций запланировано множество праздничных мероприятий регионального уровня в различных форматах. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-служба полномочного представителя президента России в Сибири.

День России Дарья Драй © ИА REGNUM

Так, в Алтайском крае в десятый раз пройдёт Всероссийский фестиваль традиционной культуры «День России на Бирюзовой Катуни». В Кемерове мероприятия, посвящённые Дню России и Дню города, будут организованы на Московской площади.

А в Новосибирской области в плане праздничных мероприятий концерты «Россия — это мы!», «Дети России!», десятый Международный военно-исторический фестиваль «Сибирский огонь». В Томской области главное празднование состоится на набережной реки Ушайки.