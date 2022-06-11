Хертогенбос, Нидерланды, , 15:19 — REGNUM Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграл свою соотечественницу Веронику Кудерметову в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в Хертогенбосе. Об этом 11 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Теннисистка Екатерина Александрова Дарья Драй © ИА REGNUM

Александрова уверенно победила Кудерметову в двух сетах со счетом 6:3, 6:1.

Соперницы провели на корте 1 час 17 минут. За это время Екатерина Александрова подала навылет шесть раз, пять раз ошиблась при подаче и смогла реализовать пять из шести возможных брейк-пойнтов. Кудерметова за этот же отрезок времени ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один из четырёх брейк-пойнтов.

Отметим, в финальном матче турнира в Хертогенбосе Екатерина Александрова встретится с победительницей противостояния между Ариной Соболенко из Белоруссии и представительницей США Шелби Роджерс.