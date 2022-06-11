Новосибирск, , 15:16 — REGNUM В Новосибирске в церковный праздник Святой Троицы на кладбищах «Гусинобродское», «Заельцовское» и «Клещихинское» будет организован бесплатный транспорт. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

«Пассажирские «Газели» будут курсировать с 8:00 до 17:00 (время местное)», — уточнили в городской администрации.

Отмечается, что 11 и 12 июня с 9:00 до 19:00 для обеспечения дорожной безопасности и общественного порядка на кладбищах вводятся временные ограничения въезда и прекращение движения транспорта.