Нефтеюганский район, Югра, 11 июня, 2022, 15:14 — ИА Регнум. В Нефтеюганском районе Югры 11 июня в столкновении рейсового автобуса и легкового автомобиля погиб житель Омской области. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Трагедия произошла ночью на первом километре подъезда к посёлку Сингапай. Водитель автомобиля «Форд фокус» 1988 года рождения допустил выезд на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автобусом «Кароса» под управлением водителя 1967 года рождения.

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб житель Омска, который был за рулём легкового автомобиля. Незначительные повреждения получила одна из пассажирок автобуса.

Отмечается, что омич не был пристёгнут ремнём безопасности. Обстоятельства ДТП выясняются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 июня на 277-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск погибла мотоциклистка из Омска.