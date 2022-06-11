Чита, , 15:14 — REGNUM Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в преддверии празднования Дня России вручил первые паспорта юным забайкальцам, которым исполнилось 14 лет, сообщает пресс-служба правительства региона.

Юные забайкальцы получили первые паспорта Правительство Забайкалья

Глава региона подчеркнул, что паспорт — это главный документ, который связывает человека с его Родиной.

«Паспорт подтверждает все права человека, как гражданина. Этот документ выделяет вас среди представителей других народов и стран. Каждый из вас вступает в новый этап своей жизни, когда вы уже готовы нести ответственность. История нашей страны — уникальна. Десятки поколений, родившихся до нас, не жили сыто и благополучно, но они всегда работали на будущее. Желаю вам найти себя, свое предназначение в жизни. Реализовать свои таланты и много трудиться, чтобы приносить пользу обществу. Трудитесь над самими собой, самая главная борьба у человека идет всегда внутри него. Не растеряйте себя. Впереди у вас прекрасное будущее», — сказал Александр Осипов.

Татьяна Чипизубова, получившая в этот день паспорт, поделилась, что гордится, что является гражданином России и поблагодарила за организацию торжественного мероприятия.

Мама Тани Евгения Чипизубова сказала, что получение документа — это очень волнительное мероприятие.

«Мы благодарим всех за красивое и торжественное вручение паспортов. Когда заиграл гимн, слезу выступали на глазах из-за того, что детки наши уже стали такие взрослые и получают свои первые серьезные документы. Этот праздник День России мы запомним несомненно. Всех поздравляем с наступающим праздником. Всем счастья, благополучия и пусть будет мирным небо над головой», — пожелала Евгения Чипизубова.

Всего в рамках торжественного мероприятия паспорт получили 13 человек. Все они проживают в Чите. Государственный камерный оркестр Забайкальской краевой филармонии имени Олега Лундстрема подарил музыкальный подарок.

Напомним, России 11 июня 2022 года начались трехдневные выходные, за которыми последует четырехдневная рабочая неделя. Длинные выходные связаны с празднованием 12 июня Дня России. До 2002 года он именовался как День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране. Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию.

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