Москва, 11 июня, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Специалисты предприятий Роскосмоса начали применять новый подход при изготовлении спутников, основанный на унификации бортовых систем. Об этом сообщили представители госкорпорации РИА Новости.

Twitter@roscosmos Спутник «Гонец»

В Роскосмосе объяснили, что унификация оборудования позволит существенно снизить сроки поставки бортовых систем. Унифицированные приборы не будут требовать больших временных затрат на экспериментальную отработку.

При этом будут сохранены наивысшее качество и надёжность конструкций. Планируется, что новый подход позволит снизить время на поставку систем для спутников в полтора раза.

«По этой технологии будут созданы новые КА «Гонец-М1», «Канопус-ВО», эскизное проектирование по которым уже завершается», — подчеркнули в госкорпорации.

Спутник «Гонец-М1» будут использоваться для обеспечения помехозащищенной спутниковой связи. Аппараты нового поколения отличаются от предыдущих спутников «Гонец-М» повышенной пропускной способностью.

Группировка спутников дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» используется в интересах Роскосмоса, МЧС, Минприроды, Росгидромета и других российских ведомств. Группировка состоит из 6 аппаратов.