Новосибирск, 11 июня, 2022, 15:05 — ИА Регнум. В Новосибирске организована проверка в связи с пожаром на строительной площадке жилого комплекса «Авиатор». Об этом сообщили в прокуратуре региона.

76.mchs.gov.ru Пожар

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«Предварительно установлено, что пожаром было охвачено 400 кв. м. Пострадавших нет, — уточнили в ведомстве. — Прокуратура взяла на контроль итоги проверки».

Отмечается, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.