Ташкент, 11 июня 2022, 15:00 — REGNUM Насыщенная российско-узбекская повестка позволяет с оптимизмом смотреть на будущее наших двусторонних отношений, заявил посол РФ в Ташкенте Олег Мальгинов.
Праздник посетили премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, вице-премьер Сардор Умурзаков, министр иностранных дел Владимир Норов, замсекретаря Совбеза страны Абдулазиз Камилов, широкая общественность, соотечественники, журналисты.
Он отметил, что сегодня Россия – это государство с устойчивой экономикой, основанное на гражданских свободах и верховенстве закона, неисчерпаемой духовности ее народа, исторической памяти и беззаветной любви к Родине.
«Мы — мирная страна, обладающая мощным потенциалом, способная самым решительным образом отстаивать свои интересы, суверенитет, возможность проводить самостоятельную внешнюю политику, защищать свои рубежи и обеспечивать безопасность своих граждан», — подчеркнул посол.
При этом, указал он, несмотря на нынешнюю непростую обстановку в мире Россия нацелена на развитие всестороннего международного сотрудничества.
Он напомнил, что «в этом году мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений между Россией и Узбекистаном, который является для нас одним из ключевых партнеров в Центральной Азии».
Большую роль в развитии всей системы двусторонних отношений, подчеркнул Мальгинов, играют личные связи и доверительный диалог между лидерами наших стран — президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным и Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Миромоновичем Мирзиёевым.