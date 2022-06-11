Москва, 11 июня 2022, 14:50 — REGNUM Бизнес из Германии несет убытки в размере десятков миллиардов евро из-за антироссийских санкций стран Запада. Об этом 11 июня рассказал директор третьего европейского департамента МИД России Олег Тяпкин.

МИД России
МИД России
Santiago Casuriaga

«Германский бизнес, который десятилетиями получал существенные выгоды от работы в России и сотрудничества с партнерами из нашей страны, несет большие потери в результате решений, принимаемых в последние месяцы официальным Берлином и государствами Запада в целом», — сказал он в интервью «Интерфаксу».

Также Тяпкин уточнил, что в этом случае «речь идет о десятках миллиардов евро» и добавил, что о точном числе ушедших из России из-за санкций Запада немецких компаний будет известно в течение ближайших месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор третьего европейского департамента МИД России Олег Тяпкин заявил, что о своем желании вернуться на российский рынок, когда нормализуется политическая ситуация, сигнализируют многие компании из ФРГ, которые ранее его покинули.