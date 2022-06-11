Москва, , 14:50 — REGNUM Бизнес из Германии несет убытки в размере десятков миллиардов евро из-за антироссийских санкций стран Запада. Об этом 11 июня рассказал директор третьего европейского департамента МИД России Олег Тяпкин.

МИД России Santiago Casuriaga

«Германский бизнес, который десятилетиями получал существенные выгоды от работы в России и сотрудничества с партнерами из нашей страны, несет большие потери в результате решений, принимаемых в последние месяцы официальным Берлином и государствами Запада в целом», — сказал он в интервью «Интерфаксу».

Также Тяпкин уточнил, что в этом случае «речь идет о десятках миллиардов евро» и добавил, что о точном числе ушедших из России из-за санкций Запада немецких компаний будет известно в течение ближайших месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор третьего европейского департамента МИД России Олег Тяпкин заявил, что о своем желании вернуться на российский рынок, когда нормализуется политическая ситуация, сигнализируют многие компании из ФРГ, которые ранее его покинули.