11 июня 2022 | Время чтения 4 мин

Ариф Асалыоглу, , 15:53 — REGNUM Тимоти Эш, менеджер по управлению активами компании Bluebay, заявил, что такая практика, как индексация государственных долговых ценных бумаг в зависимости от полученного дохода, приведет Турцию к такой же катастрофе, как в Ливане. Эш в своем посте в Твиттере отметил: «Финансовая химия Турции с каждым днем становится все больше похожей на ливанскую. Это, безусловно, приведет к ужасному кризису, как это уже произошло в Ливане. Вопрос только в том, когда?»

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Тимоти Эш, заявивший, что такая практика, как индексация государственных долговых ценных бумаг в зависимости от дохода, приведет к катастрофе в Турции, как это случилось в Ливане, посоветовал президенту, лидеру ПСР Эрдогану отказаться от своих экономических фантазий и повысить процентные ставки. Уровень безработицы, определенный Турецким институтом статистики (TUIK) из общего числа безработных, за первый квартал 2022 года составил 21,7%. На прошлой неделе цены на топливо были повышены дважды, а цена за литр бензина выросла до 28,41 турецкой лиры. В июне прошлого года эта цена была на уровне 8,04 турецкой лиры.

Лидер РНП Кемаль Кылычдароглу на проведенном на этой неделе заседании партийной группы снова завел речь о выводе денег ПСР, и отметил: «Осуществляется крупнейший за всю историю республики вывод денежных средств». Журналист газеты Cumhuriyet Тунджай Вейисоглу в своей последней публикации написал следующее: «Деньги текут в Великобританию… Британцы упростили процедуры по учреждению компании, покупке недвижимости и инвестированию. Вы можете учредить компанию через финансового советника за пять минут, для этого достаточно лишь позвонить из Турции в Великобританию. Таким образом покупаются квартиры за миллионы долларов, виллы, апартаменты, торговые сети, склады… Приобретаются товары племянниками, близкими к окружению ПСР, либо оформляются на других лиц».

Кемаль Кылычдароглу Официальный сайт Великого национального собрания Турции

Это главные вопросы, обсуждаемые сейчас в социальных сетях.

Журналист, писатель, депутат от ПСР, член парламентской группы Шамиль Тайяр публикует следующий комментарий:

@samiltayyar27: «Вчера поздно вечером были озвучены критически важные решения в экономике. Все пытаются перевести письменные заявления с помощью Google-переводчика. До сих пор ни один чиновник, задействованный в механизме принятия решений, не вышел и не внес ясности в разгоревшиеся дискуссии… Очень жаль».

Бывший депутат от ПСР и советник Эрдогана Турхан Чомез публикует следующие комментарии:

@ComezTurhan: «Реакция торговца в адрес регионального председателя ПСР от провинции Ван: «Мы находимся в бедственном положении, и ответственны за это вы». Если местные СМИ будут регулярно следить за визитами политиков ПСР в деревни и истинном положении торговцев, вот тогда мы и поймем как настоящую повестку дня Турции, так и плачевное состояние ПСР».

@ComezTurhan: «Министру экономики Небати подарили книгу «Введение в экономику». Это, конечно, хорошо, подарили бы еще книжку «Выход из политики».

Нуреддин Небати Министерство казначейства и финансов Турции

@ComezTurhan: «На протяжении 20 лет, что он находился у власти, он продал своему окружению все важные тендеры и отдал под приватизацию имущество, он опустошил казну, вывел деньги из страны, погряз в долгах… Вы поверите человеку, который потом встанет и скажет: «Я вас спасу!»

Журналист, публицист Фикрет Била публикует следующие комментарии:

@fikret_bila: «Правительство продолжает передавать богатство от граждан с низкими доходами и граждан с фиксированным доходом богатым гражданам, чтобы защитить сегмент, с помощью которого оно стало богатым; вот что они имеют в виду, когда говорят, что «колеса крутятся». У него нет другой цели, кроме как крутить это колесо».

@fikret_bila: «Существует и инфляция, и высокая стоимость жизни; именно инфляция делает жизнь дороже; а когда заявляют, что нет инфляции, есть высокая стоимость жизни, это то же самое, как сказать, что «нет бедности, есть нищета».

Журналист Тунджай Моллавеисоглу задается следующим вопросом:

@Tmollaveisoglu: «Очень известный политик покупает многоквартирный дом в Лондоне! Не квартиру, а дом… Вы знаете ответ, но позвольте все же спросить, откуда у него деньги на покупку дома стоимостью в миллионы фунтов стерлингов в самом престижном районе Лондона?».

Журналист, продюсер телепрограмм на телеканале Halk TV Исмаил Саймаз публикует следующие комментарии:

@ismailsaymaz: «20 декабря 2021 года курс доллара достиг 18 турецких лир. На следующий день средства были переведены на валютный защищенный депозит, то есть государство вмешалось. Курс доллара после этого упал до 11,50 турецкой лиры. Прошло шесть месяцев. Доллар сегодня стоит 17 турецких лир. Похоже, вырастет еще больше. Другими словами, прибыль от разницы в процентных ставках будет изъята у миллионов людей и отдана миллионерам».

@ismailsaymaz: «Каким образом будет выплачиваться сумма, полученная от курсовой разницы? Судя по тому, что министр Нуреддин Небати не собирается продавать свою недвижимость в Урфе, чтобы из этих денег осуществить выплаты, она будет покрыта за счет казначейства. То есть отжимая деньги. Это означает инфляцию и косвенные налоги. ПСР ворует у малообеспеченных, чтобы остаться у власти еще на один день».

На что пользователь с ником Cumhur отвечает следующее:

@AkyakaCumhur: «Вывод капитала. Берут деньги 84 миллионов человек и кладут в карманы известных 200-300 человек… Отнять у бедных и отдать богатым, пусть богатые вывезут их в офшорные зоны, в США, Англию и купят недвижимость! Они опустошили страну и карманы граждан!».