Москва, , 14:44 — REGNUM Строящийся в Луганске многофункциональный медицинский центр по оказанию помощи инфекционным больным начнет работу с середины ноября. Об этом в ходе посещения места строительства учреждения сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Мы планируем закончить стройку к 1 ноября и этот объект сдать. Уже на сегодняшний день, я так понимаю, Министерство здравоохранения ЛНР занимается подбором медицинского персонала, занимается обучением, мы приблизительно для себя понимаем, какое медицинское оборудование будет находиться на данном объекте. Стоит такая задача уже к 15 ноября полностью ввести объект в действие, чтобы больница начала полноценно функционировать», — сказал он.

Глава ЛНР отметил, что за годы независимости Украина не вкладывала средства в развитие сферы здравоохранения Луганщины.

«Это — первый объект с приходом РФ. Мы видим, какое внимание, какая помощь выделяется нам, строится многофункциональная больница, которая, конечно же, будет таким подспорьем для наших врачей, медиков, которые будут оказывать помощь жителям нашей Республики. В конечном итоге это скажется на качестве здравоохранения в целом. Мы очень благодарны РФ за такую помощь», — подчеркнул Леонид Пасечник.

Напомним, медцентр возводится в районе Луганской республиканской клинической больницы по заказу Министерства обороны РФ и при поддержке Министерства здравоохранения России.