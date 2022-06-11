Москва, 11 июня, 2022, 14:39 — ИА Регнум. С 1 по 12 июня активисты Российского движения школьников принимали участие во Всероссийской акции, посвященной Дню России. Школьники рассказали о важнейших достопримечательностях страны, прочли стихотворения о России, а также приняли участие в голосовании за символы Федеральных округов.

Kremlin.ru Школьники

Более 5 500 активистов Российского движения школьников присоединились к Всероссийской акции, которая реализовывалась в трех форматах.

В рамках первого формата «В сердце — Россия» школьники, а также их родители и педагоги смогли рассказать всей стране о достопримечательностях, которые для них являются важной составляющей исторического, культурного или природного облика страны. Участникам предлагалось создать небольшое видео, в котором необходимо было отразить предложенную достопримечательность в импровизированном сердце из рук. Своими роликами активисты делились в социальной сети «ВКонтакте», а к посту прикладывали информацию о выбранной достопримечательности. Участниками формата стали более 1 500 школьников, родителей и учителей.

В ходе выполнения заданий второго формата «Твое культурное наследие» активисты РДШ читали стихотворения, посвященные России. Школьники могли выбрать стихотворение из предложенного перечня на сайте РДШ или подобрать собственное произведение, посвященное родной стране. Активисты читали стихи Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Федора Тютчева, Марины Цветаевой и других поэтов. Дети творчески подошли к выполнению задания: читали произведения на языке своего народа или в народном костюме. В формате приняли участие более 1000 школьников со всей России.

В преддверии Дня России активисты Российского движения школьников также приняли участие в голосовании в официальной группе РДШ в социальной сети «ВКонтакте». Более 3 000 школьников выбирали символы своих Федеральных округов, которые, на их взгляд, лучше всего характеризуют Россию. По результатам голосования 3 июня был определены восемь символов: Дальневосточный Федеральный округ выбрал в качестве символа медведя, Сибирский — сибирский кедр, Приволжский — реку Волгу, Уральский – Уральские горы, Северо-Западный – разводные мосты, Северо-Кавказский – Эльбрус, Центральный – Спасскую башню, а Южный – скульптуру «Родина-мать зовет!».

Российское движение школьников совместно с выпускниками организовало очную акцию: школьники подобрали силуэты, которые отражают выбранные на голосовании символы Федеральных округов, и перенесли их в специально созданную сетку из квадратов.

Накануне Дня России восемь символов, которые являются важнейшими объектами исторического, культурного и природного наследия России, выпускники РДШ выложили из фонариков в городе Красногорске на площади рядом с Домом культуры «Подмосковье». Для проведения акции ребята перенесли разметку на асфальт в размере 3 на 5 метров и выложили фигуры по заранее составленной схеме. В состав фигур вошло от 150 до 300 фонариков. Силуэты символов отразили разнообразие достопримечательностей России, ее народов и природы. В финале очной акции выпускники РДШ выложили силуэт страны в знак единства Федеральных округов.