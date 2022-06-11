Оттава, 11 июня, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Поставки вооружений Киеву ложатся тяжелым грузом на бюджет Канады, ей приходится покупать оружие у США, заявил 11 июня Иван Бейкер — депутат канадского парламента от Либеральной партии.

Флаг Канады

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«Для такой страны как Канада, которая имеет относительно маленькую армию, это очень значительные деньги. Мы это оружие не имеем у себя, мы должны его покупать на международном рынке и работаем с США», — заявил он в эфире телеканала «Украина 24».

Оттава поставила оружия Киеву на 200 млн долларов, из которых 100 млн пришлись на тяжелые вооружения (в т.ч. гаубицы М777 howitzer). Также Канада согласовала на днях пакет военной помощи на 400 млн долларов, отметил он.