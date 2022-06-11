Киев, 11 июня, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Дефицит арбузов и черешни будет наблюдаться на Украине после того, как Киев потерял Херсонскую и Запорожскую области. Об этом 11 июня сообщил заместитель украинского министра аграрной политики и продовольствия страны Тарас Высоцкий в эфире телеканала «Украина 24».

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«По бахчевым культурам основные регионы выращивания — Херсонская и Запорожская область. Выращиваются также в Одесской области, но там меньше объемы», — сказал он.

Кроме того, Высокий рассказал о сложной ситуации с черешней на Украине, так как в основном она выращивается в Мелитополе, который находится под контролем Вооруженных сил РФ.

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